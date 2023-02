Bruno Mars vai regressar ao Brasil este ano para um concerto exclusivo no The Town (São Paulo), novo festival dos criadores do Rock in Rio. O artista vai subir ao Palco Skyline no dia 10 de setembro.

De acordo com a organização do evento, Bruno Mars é o artista "mais desejado e aguardado" pelos fãs do The Town e do Rock in Rio e o mais pedido nas redes sociais de ambos os festivais.

"Cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista, nascido e criado no estado do Havaí, nos Estados Unidos, Bruno possui uma estreita relação com a Rock World, empresa que realiza os festivais Rock in Rio e The Town, tendo atuado no Rock in Rio USA, em 2015, e Rock in Rio Lisboa, em 2018", lembra a promotora.

"Agora, Bruno Mars desembarca no país depois de cinco anos distante para uma performance ao vivo e exclusiva no Brasil e estampa no seu currículo o carimbo do The Town, ao encerrar, no Palco Skyline, o último dia da primeira edição do novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, dos mesmos criadores do Rock in Rio", frisa a organização em comunicado.

Na mesma data, a diva brasileira Iza abre a noite no festival.

"Bruno Mars era um sonho não apenas do público, mas pessoalmente meu também. É uma conversa antiga, que deu match para as edições do Rock in Rio em Vegas e Lisboa e, que fará parte desta primeira edição histórica do The Town. Sem a menor sombra de dúvida, nossos fãs encontrarão um evento à altura de São Paulo. Imagina só... depois da catarse que foi o Coldplay no Rock in Rio, agora Mars no The Town. Ele é irretocável e já estou ansioso por um espetáculo memorável”, garante Roberto Medina, presidente da Rock World – empresa responsável pelos festivais The Town e Rock in Rio.

The Town terá a sua primeira edição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. Foo Fighters (9 de setembro), Post Malone (2 de setembro), Maroon 5 (7 de setembro) também vão atuar no festival.