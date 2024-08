Tom Daley e os seus colegas de natação do Reino Unido celebraram as conquistas nos Jogos Olímpicos de Paris ao som Charli XCX. Nas redes sociais, a equipa britânica marcou o "BRAT summer" ao som de "Apple", tema do último álbum da cantora.

Além de Tom Daley, atleta 30 anos que conta com cinco medalhas olímpicas, Jack Laugher, Noah Williams,Kyle Kothari, Anthony Harding e Jordan Houlden também participam.

O vídeo foi partilhado no Instagram e soma mais de 6,6 milhões de visualizações.

Veja o vídeo: