Tom Daley, um dos mais populares atletas do Reino Unido, conquistou as redes sociais ao fazer as suas camisolas em croché durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. O campeão olímpico, que soma com cinco medalhas nos saltos para a água, continua a dedicar-se ao hobby e mostrou-o em Paris.

Entre as provas, além da sua camisola, o britânico aceitou o desafio da Max e fez um pequeno gorro para um Funko Pop de Jon Snow, de "A Guerra dos Tronos". O resultado foi partilhado nas redes sociais pelo serviço de streaming.

"Devia ser um novo desporto a acrescentar. Ticrô de velocidade ou corrida de croché", gracejou Tom Daley.

Veja o vídeo:

No início da semana, o britânico Tom Daley anunciou que se vai retirar após os Jogos Paris2024, com uma carreira que encerra com cinco medalhas olímpicas, entre as quais a de ouro em Tóquio2020.

Daley, de 30 anos, conquistou na capital francesa a medalha de prata nos saltos sincronizados da plataforma de 10 metros, a mesma especialidade que lhe deu o ouro em Tóquio2020, ao lado de Matty Lee.

"Em dado momento há que tomar uma decisão e parece-me que é o bom momento para parar", disse o saltador, em entrevista à British Vogue.

O caminho olímpico de Daley começou em Pequim2008, então com apenas 14 anos, mas em Londres, quatro anos depois, já chegava às medalhas.

Bronze em Londres 2012 na plataforma a 10 metros, regressou no Rio2016 com novo terceiro lugar, mas no salto sincronizado a 10 metros.

O ponto mais alto da carreira aconteceu em Tóquio2020, com ouro no salto sincronizado a 10 metros, além do bronze na plataforma de 10 metros.

Tom Bailey já tinha anunciado o fim da carreira em Tóquio, há três anos, mas decidiu uma vez mais retomar os treinos.

"Este ano foi como um bónus, pude concorrer com a minha família presente, com os meus filhos a assistir. Fui o portador da bandeira na cerimónia de abertura, sinto que fiz tudo", disse Daley, que é casado com o argumentista norte-americano Dustin Lance Black, com quem tem dois filhos, concebidos através de inseminação artificial e recurso a barriga de aluguer.

"Sentia-me muito nervoso com a ideia de serem os meus últimos Jogos Olímpicos, havia muita pressão e espera. Estava com pressa em que isto acabasse", acrescentou Daley, conhecido defensor dos direitos da comunidade LGBT+.