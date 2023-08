A edição XXXIII da Feira Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial (Poiartes)tem previstas as atuações de Secret Chord, hoje, C4 Pedro (sexta-feira), Anjos (sábado), Ana Malhoa (domingo), Lookalike (segunda-feira) e T-Rex (terça-feira), sempre à noite, num programa que inclui animação de rua e espetáculos de DJ.

“O espaço da feira dedicado à área de exposição aumentou consideravelmente. As áreas das tendas são maiores. Há um aumento do espaço de circulação para pessoas. (…) Há mais um dia de festa também, aproveitando o feriado de dia 15. Deixarão de ser cinco dias e passarão a ser seis dias [de festa]”, disse hoje à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques.

A edição deste ano conta com a participação de cerca de 200 expositores, dos setores de artesanato, da indústria e da gastronomia, entre outros.

A iniciativa também oferece animação infantil, com insufláveis, pinturas faciais e modelagem de balões.

No que respeita à gastronomia, os visitantes podem degustar os pratos mais “característicos do concelho”, como por exemplo a chanfana e arroz de bucho.

No domingo decorrem as celebrações religiosas, que incluem uma às 17h00.

O grande objetivo do evento é “promover e celebrar o concelho”.

“Promover aquilo que Poiares tem para oferecer, nas mais variadas áreas. […] É um momento de confraternização de toda a comunidade. Durante estes dias, o concelho de Vila Nova de Poiares irá ser visitado por muitas pessoas dos concelhos vizinhos e de outros pontos do país”, frisou ou autarca.

As festas, de entrada livre, realizam-se na Alameda Santo André, um espaço situado próximo do centro daquela vila do distrito de Coimbra.

Questionado acerca da expectativa para o evento, o autarca estima que 20 a 30 mil pessoas possam passar pela feira.

A abertura oficial das festas está marcada para hoje às 18h00, numa sessão para a qual está prevista a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel.