Carl Cox está de volta. Este verão, o DJ britânico vai estar em Ibiza para uma residência artística no [UNVRS]. A partir de 22 de junho, o artista "será o dono das noites de domingo da ilha, com uma abordagem renovada das suas performances de DJ".

"Não é apenas um regresso; é um reencontro com a ilha que moldou grande parte da minha jornada", diz Carl Cox em comunicado.. "Estou pronto para voltar ao essencial—música crua e emocionante. Os domingos no [UNVRS] são algo que quero que Ibiza vivencie. É a noite que acredito que a ilha merece", acrescenta.

Para Yann Pissenem, Proprietário, Fundador e CEO da The Night League e da Ushuaïa Entertainment, frisa que "Carl Cox no [UNVRS] não é apenas um evento, é história a ser feita". "O legado de Carl é inseparável da história de Ibiza, e com esta nova residência, estamos a abrir caminho para a próxima era", acrescenta.

A residência de Carl Cox no [UNVRS] começa a 22 de junho de 2025, todas as noites de domingo até ao encerramento, a 21 de setembro de 2025. Os bilhetes já se encontram à venda em unvrs.com.