"O quarto" é o primeiro single do novo álbum de Carminho, intitulado "Portuguesa". O fado tem letra da cantora e música (fado "Pagem") de Alfredo Marceneiro.

"'O quarto' é o fado que abre o disco. Quis começar este novo capítulo referenciando a história do fado, em particular, a mestria inspiradora de Alfredo Marceneiro na composição dos seus próprios fados tradicionais. Construir um repertório próprio, praticando diferentes combinações dentro de uma mesma tradição, é algo que me desafia", explica Carminho.

O novo single faz parte do repertório de 14 temas do novo trabalho de Carminho, que tem edição prevista para 3 de março (Warner Music). O álbum conta com a produção da fadista.

Ouça aqui "O quarto"

Com uma digressão internacional prevista para iniciar já na Alemanha, no dia 5 de fevereiro, a artista portuguesa vai percorrer a Europa durante o ano.

Em Portugal, estão previstos espectáculos a partir de 4 março (Faro). Carminho vai ainda atuar no Coliseu de Lisboa (3 de novembro) e Coliseu do Porto (10 de novembro).