A história entre Carolina Deslandes e o Rock in Rio já é longa: foi o primeiro festival de verão a que os pais a deixaram ir, em 2018 subiu ao Palco Music Valley e em 2019 estreou-se no Rock in Rio Brasil. Este sábado, é a primeira artista da pop portuguesa a atuar, a solo, no Palco Mundo. Antes do concerto, esteve à conversa com o SAPO Mag. Veja o vídeo.