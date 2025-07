O projeto Para Sempre Marco tem apresentação marcada para 8 de agosto, enquanto no dia seguinte é o concerto do cantor Miguel Gameiro e do grupo Polo Norte e, no dia 10, Van Zee.

O programa do 40.º Festival do Vinho Português e 30.ª Feira Nacional da Pera Rocha continua com Carolina Deslandes, no dia 11, e Quim Barreiros, no dia seguinte.

Além dos concertos, o certame conta com várias dezenas de expositores, alguns dos quais ligados ao setor dos vinhos, outros ao da pera rocha e os restantes a outras atividades.

O programa contempla ainda degustações de vinhos, tasquinhas e ‘showcookings’ com produtos endógenos do concelho.

O Festival do Vinho Português é o certame vitivinícola mais antigo do país, criado nos anos 1960 com a denominação de 1.º Festival - Exposição do Vinho Português.

Realizou-se de forma descontinuada até 1993, ano em que se cumpriu a 10.ª edição, a partir da qual passou a realizar-se anualmente, tendo tido um interregno de dois anos devido às medidas de contenção da pandemia de COVID-19.

A Feira Nacional da Pera Rocha é organizada desde 1996 com o objetivo de promover o setor e os produtos agrícolas da região.

O concelho do Bombarral localiza-se no distrito de Leiria.