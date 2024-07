Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o festival “celebra a sua 9.ª edição no centro histórico de Faro e atravessa uma vez mais as muralhas da Vila Adentro até à margem da Ria Formosa, para onde cresceu nas últimas edições”, anunciou hoje a organização, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

No recinto haverá nove palcos, “de modo a proporcionar uma experiência musical diversificada e contínua para todos os gostos e públicos, naquela que é uma das principais celebrações do ano da música portuguesa”.

No primeiro dia, 5 de setembro, a organização destaca Ivandro, Nininho Vaz Maia, Tiago Bettencourt, Camané, Lon3r Johny e The Legendary Tigerman.

Nesse dia atuam também Biia, Filipe Karlsson, Leo2745, Ana Lua Caiano, Máquina, Inês Apenas, Baleia Baleia Baleia, Azart, André Amaro, Tribruto, Amar Guitarra, Alek Rein Imune, Ibsxjaur, Sotto, Spielberg, Miguel Martins “Caleidoscópio” e Cátia Alhandra.

Carolina Deslandes, Dillaz, Marisa Liz, Capitão Fausto com a Orquestra do Algarve, Deejay Telio e Papillon são os destaques do segundo dia, 06 de setembro.

O cartaz desse dia fica completo com Drenchill, Moullinex com GPU Panic, B Fachada, Milhanas, Glockenwise, Pikika, Acácia Maior, Emmy Curl, Bandua, Moda Vestra, Manga Limão, Artmusa, Romeu Bairros, Luís Domingos Miguel Quinteto, Rick Offen, LAna Gasparotti, The Black Teddys e Micáh.

No último dia do 9.º Festival F, 07 de setembro, o destaque vai para T-Rex, Carminho, Resistência, Van Zee, Karetus, Pongo e Íris.

O cartaz desse dia inclui ainda Virgem Suta, Expresso Transatlântico, Putzgrilla, Throes + The Shine, Cachupa Psicadélica, Vaiapraia, Inês Monstro, Filipa Vieira, Norberto Lobo, Na Mesma Rua, Jean Christian et les Rêves Enfouis, Lum, Girls 96, Duo42, Al Guitar Duo, The Dead Men Shoes, Two Step Flow e Danzoffen.

Além da música, o festival inclui artes performativas, um mercado de autor, exposições e tertúlias.

Nesta edição haverá também uma roda de samba ao longo dos três dias.

Os bilhetes para o Festival F estarão à venda a partir de sexta-feira, com “um preço especial”. Nesse dia é colocada à venda uma edição limitada de bilhetes diários por 20 euros e de passes de três dias por 45 euros.

De acordo com a organização, “a partir de 30 de julho, ou a partir da venda total deste lote promocional, o bilhete diário passa a custar 22 euros e o passe geral 54 euros”.

As crianças com idade até 12 anos, inclusive, não pagam bilhete.

O Festival F é coproduzido pela Câmara Municipal de Faro, a Sons em Trânsito, o Teatro das Figuras e a Ambifaro.