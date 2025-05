O programa foi hoje apresentado no Pátio das Amendoeiras, em Linda-a-Velha, com a presença de vários dos artistas participantes e do presidente da Câmara, Isaltino Morais, que destacou o programa eclético, feito para agradar a todas as idades.

Matias Damásio abre o programa em 30 de maio, seguindo-se Revenge of de 90’s (31 de maio), Miguel Araújo (01 de junho), Mariza (02 de junho), Carolina de Deus (03), Xutos e Pontapés (04), Quim Barreiros (05) e GNR (06).

No sábado, 07 de junho, atuam B2B: Batida X Bonga e José Cid, enquanto no dia seguinte será a vez de Van Zee e Frankieontheguitar e Buba Espinho e Bandidos do Cante.

Padre Guilherme (09 de junho), Ana Moura (10), Papillon (11), Os Azeitonas (12), Miguel Gameiro e Polo Norte (13) e Ornatos Violeta (14) e Tony Carreira, que fecha os concertos em 15 de junho, são outros nomes do cartaz.

Os concertos decorrem no Jardim Municipal de Oeiras e no Parque Urbano de Miraflores.

Além da música, as festas apresentam roteiros gastronómicos, artesanato, atividades para a família, incluindo trampolins e carrosséis para as crianças, revelou a autarquia.

O programa completo está disponível aqui.