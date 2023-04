O novo álbum, “Love Again”, é a banda sonora do filme homónimo e apresenta cinco canções novas, assim como êxitos anteriores. Será lançado a 12 de maio, juntamente com a estreia do filme nos cinemas canadianos.

A estrela do Quebeque, vencedora de um Grammy, também aparece no cartaz desta comédia romântica dirigida por Jim Strouse.

“Acho que é uma história maravilhosa para nos sentirmos bem, e espero que as pessoas gostem, e que também gostem das novas canções”, disse Dion em comunicado.

Trata-se do primeiro álbum da artista de 55 anos desde "Courage", de 2019.

Em dezembro de 2022, a cantora publicou um vídeo no Instagram em que revelou ter sido diagnosticada com um transtorno neurológico conhecido como síndrome da pessoa rígida. Dion explicou que não estava pronta para iniciar uma digressão europeia prevista para fevereiro deste ano.

De acordo com a artista, a doença, caracterizada por um rigidez muscular progressiva, causava-lhe dificuldades para andar e para usar suas cordas vocais.

A "Courage World Tour" arrancou em 2019, mas foi interrompida pela pandemia de COVID-19. Depois, Dion cancelou a secção norte-americana da digressão por problemas de saúde.