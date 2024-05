Foi revelado o trailer do documentário sobre Céline Dion.

"I Am Céline Dion" chega ao serviço da Amazon Prime Video a 25 de junho e promete 'um retrato honesto e cru sobre os bastidores da luta da icónica estrela contra uma doença que lhe mudou a vida'.

Realizado pela nomeada para os Óscares Irene Taylor, o trabalho é descrito como 'uma carta de amor aos seus fãs" que 'mostra a música que guiou a sua vida, bem como a resiliência do espírito humano".

VEJA O TRAILER OFICIAL.

Foi em 2022 que a estrela canadiano do pop anunciou que fora diagnosticada com uma condição neurológica rara conhecida como síndrome da pessoa rígida (SPR), que provoca rigidez muscular, com dores agudas e afeta a mobilidade.

"'I Am: Céline Dion' capta mais de um ano de gravações, à medida que a lendária cantora navega no seu caminho para viver uma vida aberta e autêntica com a sua doença", descreve a sinopse.

Céline Dion vendeu mais de 250 milhões de álbuns durante os seus 40 anos de carreira.

A estrela do Quebeque (Canadá) não sobe aos palcos desde um espetáculo em Newark (EUA) em março de 2020, quando a sua digressão Courage World Tour foi então interrompida pela pandemia de COVID-19.