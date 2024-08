Charli XCX continua a surpreender os fãs com os remisturas de temas do álbum "Brat". Esta quinta-feira, dia 1 de agosto, a artista partilhou uma nova versão de "Guess" e convidou Billie Eilish.

O tema conta com um videoclipe realizado por Aidan Zamiri. No vídeo, Billie invade a festa da amiga com um trator e as duas terminam a dançar em cima de um grande monte de roupa interior - veja aqui o vídeo.

Todas as roupas usadas em "Guess Featuring Billie Eilish" foram depois doadas à I Support the Girls , uma organização que recolhe e distribui peças essenciais, como roupas interior ou produtos de higiene.

"Guess Featuring Billie Eilish" sucede às remisturas "The Von Dutch Remix With Addison Rae and AG Cook", “The Von Dutch Remix With Skream and Benga", "The 360 ​​Remix With Robyn and Yung Lean" e "The Girl, So Confusing Version With Lorde".