Troye Sivan estreia-se em Portugal esta quarta-feira, dia 29 de maio, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O espetáculo na capital portuguesa marca o arranque da digressão do álbum "Something to Give Each Other" e é produzida pela Live Nation.

Os bilhetes para o concerto do cantor encontram-se esgotados.

Em comunicado, a Ritmos & Blues relembra que, aos 28 anos, Troye Sivan "é já um artista com um impressionante sucesso" – atingiu a marca dos 26 mil milhões de streams, 10 milhões de álbuns vendidos e conta uma audiência nas redes sociais que chega aos 30 milhões.

Criado em Perth, Austrália, Troye Sivan conquistou fãs em todo o mundo com o lançamento dos primeiros EPs – “TRXYE”, de 2014, e “Wild”, de 2015.

Com o seu disco de estreia, “Blue Neighbourhood”, o segundo álbum “Bloom” e o EP “In A Dream”, de 2020, bem como uma série de singles e colaborações, o cantor afirmou-se como um ícone global nos mundos da música pop, moda e representação LGBTQI+.

Aclamado como "a estrela pop perfeita" pela TIME, os seus inúmeros prémios incluem um troféu dos Billboard Music Awards, três prémios MTV Europe Music, dois ARIA Awards e duas vitórias nos GLAAD Media.

Na nova digressão, que arranca em Lisboa, Troye Sivan vai apresentar o álbum editado em 2023, mas não deixará de fora alguns dos temas mais marcantes da sua carreira.

O terceiro álbum do músico é uma celebração do sexo, dança, suor, comunidade, cultura queer, amor e amizade. O artista de Perth, na Austrália escreveu as canções do novo álbum com Oscar Gorres (colaborador de Taylor Swift, Katy Perry ou Sam Smith), Ian Kirkpatrick (Dua Lipa, Britney Spears), AG Cook (Charli XCX, Beyoncé), Styalz Fuego (Khalid, Imagine Dragons) e Leland (Selena Gomez) e trabalhou com o diretor criativo Gordon von Steiner (Hermès Ski, Versace Man FW22, Dior Rouge, Louis Vuitton Cruise, Miu Miu) na paleta visual.

Os elogios ao disco e aos singles multiplicaram-se na imprensa internacional. O The New York Times saudou “Rush” como “um hino de pista de dança de verão suado, cinético e gloriosamente hedonista”. Já Pitchfork disse que “Sivan é já um especialista em fazer canções pop subtextuais astutas".

A Billboard elogiou "Got Me Started" como "uma canção sufocante de R&B-pop que faz o cantor relacionar-se a um nível mais profundo com o seu amante". A Rolling Stone observou: “Troye Sivan não deixa que o desgosto amoroso o impeça de se sentir livre".

Já o The Guardian sublinhou que “Something To Give Each Other” é "um dos álbuns pop mais distintos do ano".