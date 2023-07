"Com ‘Chrome Dreams’, Young demorou muito para chegar à versão final de um álbum que inclui algumas das canções mais inesquecíveis do rock. O último passo, depois de um longo caminho, vai ser dado a 11 de agosto com a edição, pela Reprise Records, do álbum como o seu autor o imaginou", lê-se no comunicado da editora.

"'Chrome Dreams' é o primeiro lançamento do lendário álbum 'perdido'" de 1977, que inclui 12 clássicos de Neil Young e mantém algumas versões originais: "Powderfinger" a solo, "Pocahontas", na versão incluída em “Rust Never Sleeps”, mas sem os 'overdubs', "Sedan Delivery" e "Hold Back the Tears", com partes de letras que não foram incluídas nas versões lançadas até agora, e "Stringman," apenas incluída no álbum “Odeon/Budokan” de “Archives Vol. II”, e que só apareceu antes no álbum “Unplugged”, numa versão não original.

O alinhamento inclui ainda "Will to Love", "Star of Bethlehem", "Like a Hurricane", "Too Far Gone", "Homegrown", "Captain Kennedy" e "Look Out for My Love", gravadas pelo músico entre 1974 e 1977.

As 12 canções de "Chrome Dreams" traduzem "exatamente o conceito original de Young e transmitem uma sensação de monumentalidade que lhe confere um lugar na história", conclui a editora.