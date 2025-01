A lenda folk Neil Young retirou-se do festival de música de Glastonbury deste ano, alegando que caiu sob “o controlo corporativo” da sua parceira, a BBC.

O músico de 79 anos, que já fez parte da formação do supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young, dissera que estava "desejoso de tocar em Glastonbury, um dos meus espetáculos ao ar livre favoritos de todos os tempos".

Mas acrescentou que "a BBC... queria que fizéssemos muitas coisas de uma forma que não nos interessava" no festival que se realiza no final de junho no sudoeste da Inglaterra.

“Parece que Glastonbury está sob controlo corporativo”, afirmou o cantor e compositor em comunicado no seu 'site'.

"Não tocaremos em Glastonbury nesta digressão, porque é um desestímulo corporativo, e para mim não é como costumava ser."

Nem os organizadores do festival nem a BBC responderam aos pedidos da agência France-Presse para comentar a retirada de Young.

A programação oficial completa do festival famoso a nível mundial, que acontecerá de 25 a 29 de junho, ainda não foi anunciada.

Mas surgiram rumores de que Young e o seu grupo The Chrome Hearts subiriam ao palco na casa do festival em Worthy Farm, no condado de Somerset.

Young, que tocou pela última vez em Glastonbury em 2009, não deu detalhes específicos sobre quais eram as exigências da BBC, que tem uma parceria com o festival desde 1997.

Em 2009, os fãs acusaram a BBC de não transmitir toda a sua apresentação.

Na época, a estação disse que passou “meses” a negociar com a equipa de Young o que poderia transmitir do seu apresentação.

“A gestão de Neil concordou em permitir que TV e rádio transmitissem cinco músicas enquanto assistiam e ouviam a sua apresentação. Acreditam no evento ao vivo e em manter o seu mistério e o de seu artista”, disse então a BBC.

A 17 de novembro, um domingo, os bilhetes esgotaram-se em 35 minutos e espera-se que mais de 200 mil pessoas compareçam à celebração musical.

O bilhete padrão para o evento do próximo ano custava £ 373,50 libras (quase 447 euros).

Além de cerca de três mil apresentações em cerca de 80 palcos, muitas das quais transmitidas pela BBC, o festival também oferece festas noturnas, instalações de arte e desfiles animados.

A estrela de rock britânica de voz rouca Rod Stewart tocará no cobiçado slot de lendas, mais de duas décadas depois de ter sido a atração principal do festival.

A visão de milhares de tendas espalhadas pelos campos de Worthy Farm, na vila de Pilton, tornou-se um dos símbolos do verão britânico desde a realização do festival pela primeira vez, em 1970.

Os T.Rex foram os primeiros cabeça de cartaz. Desde então, atraiu estatuto de culto e grandes nomes, de David Bowie e Paul McCartney a Stormzy e Elton John, que fez o seu último espetáculo no Reino Unido em 2023.

A organizadora Emily Eavis disse que o evento deverá fazer uma pausa em 2026 para “dar um descanso à terra”.