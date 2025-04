Antes de arrancarem a nova digressão pelos Estados Unidos, que começa esta semana em Seattle, os Fontaines D.C. ofereceram uma 'prenda' aos fãs. O quinteto de irlandês editou esta quarta-feira, 16 de abril, uma versão deluxe do álbum "Romance".

O disco já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e acrescenta três canções ao álbum original de 11 faixas.

Para além do recente novo single "It's Amazing To Be Young", a versão expandida do disco também inclui a nova "Before You I Just Forget", canção produzida por James Ford.

A completar a novidade está uma versão ao vivo de “Starburster”, em que a banda funde a sua maior canção até à data com “In Heaven (Lady In The Radiator Song)”, de David Lynch, que foi originalmente incluída na banda sonora do filme "Eraserhead - No Céu Tudo é Perfeito", de 1977.

Os Fontaines D.C.regressam a Portugal a 12 junho para um concerto no Primavera Sound Porto 2025.