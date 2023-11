Oficinas, exibição de vídeos comentada pelos autores e um concerto de Ry Vuh, que explora a justaposição e transformação de sons com imagens, são as propostas do primeiro ciclo, que vai decorrer, de forma integral, no Salão Brazil, anunciou hoje o Jazz ao Centro Clube (JACC), parceiro do ciclo cuja programação é da responsabilidade de Rui Pedro Martins.

De acordo com a nota de imprensa do JACC, o objetivo do SOMA passa por promover “a criação e discussão com profissionais” de áreas como a fotografia, design e realização, sempre dedicado à imagem aplicada em contexto musical.

No ciclo, haverá uma oficina de Vera Marmelo sobre fotografia para música, e exibição de videoclips comentados pelos próprios autores, entre os quais André Tentugal, Vasco Mendes e Laetitia Morais.

Vasco Mendes, que já realizou vídeos para artistas como Clã, Capicua ou Glockenwise, dará também uma oficina de vídeo para música.

No ciclo, haverá também uma oficina de design gráfico para música ministrada por Joana Monteiro e outra sobre gestão de redes sociais por Ana Viotti.

O ciclo termina a 14 de dezembro, com um concerto de Ry Vuh, projeto que junta dois músicos e um designer gráfico em palco.

“O trio explora a justaposição e transformação dos sons de Jorge Coelho (guitarra) e Jorge Queijo (bateria) com as imagens de João Guedes, que utiliza o retroprojetor como instrumento para uma abordagem plástica”, explicou o JACC.

O ciclo conta com o apoio institucional da Direção-Geral das Artes.

A programação completa está disponível em soma23.pt