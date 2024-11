O Doc's Kingdom – Seminário Internacional de Cinema Documental tem início em Odemira, no distrito de Beja, no próximo dia 19, "para repensar o cinema documental a partir da perspetiva do som", ao longo de cinco dias.

A programação anunciada na quinta-feira pela organização toma por título "Formas de Escutar" (“Ways of Listening”), congrega um seminário, dirigido pela programadora e antropóloga Marcia Mansur, com o objetivo de promover "uma discussão crítica e interdisciplinar", e inclui filmes, debates, instalações sonoras e performances, "propondo uma reflexão sobre as novas tendências do cinema de não-ficção e o papel do documentário na atualidade".

A organização do Doc's Kingdom destaca a participação da cineasta Trinh T. Minh-ha, em sessões em Odemira e Lisboa, como "um dos momentos mais aguardados" desta edição. De origem vietnamita, Minh-ha reside nos Estados Unidos desde a década de 1970, desenvolvendo trabalho de referência "na interseção entre cinema, questões pós-coloniais e feministas, desafiando formatos documentais e normas culturais de representação".

Os cineastas Susana de Sousa Dias, realizadora de documentários como "Luz Obscura", que apresentará novos trabalhos, Alison O’Daniel, com o seu filme "Tuba Thieves", exibido em Sundance, Trevor Mathison, cofundador do Black Audio Film Collective, e Gary Stewart, seu parceiro no projeto "Dubmorphology", estão também entre os convidados, assim como o compositor Ernst Karel, conhecido pela produção de música eletroacústica e som para documentários, e a artista sonora Matilde Meireles, que apresentará "uma performance sonora inédita", desenvolvida em Odemira com sons locais.

Com curadoria do programador Stoffel Debuysere, da plataforma Courtisane, selecionado por concurso público internacional, este ano o Doc’s Kingdom expande a sua programação com mais sessões abertas ao público, incluindo a abertura, no dia 19, no Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, com a exibição de "What About China?", o filme mais recente de Trinh T. Minh-ha.

A sessão de encerramento, no dia 23, no Mercado Municipal de Odemira, conta com a performance "Dubmorphology", de Trevor Mathison e Gary Stewart.

As sessões de cinema de acesso livre contam com "48", de Susana de Sousa Dias, para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, "Meezan", de Shahab Mihandoust, com desenho sonoro de Ernst Karel, e "Handsworth Songs", ensaio experimental sobre questões raciais e políticas, produzido na década de 1980, pelo coletivo Black Audio Film, que também terá a instalação "Expeditions", exposta na Igreja da Misericórdia de Odemira.

Depois de Odemira, a realizadora Trinh T. Minh-ha terá três encontros com o público, em Lisboa: no dia 24, na Fundação Oriente, onde exibe "What About China?"; no seguinte, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde dirigirá uma 'masterclass', seguida de uma conversa com a documentarista Catarina Alves Costa; e na Cinemateca Portuguesa, também no dia 25, à noite, onde será apresentada a cópia restaurada inédita da sua longa-metragem de 1985, "Naked Spaces: Living Is Round".

A programação pode ser consultada em www.docskingdom.org.