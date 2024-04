Os Cigarettes After Sex estão a preparar o lançamento do álbum "X’s", o sucessor de "Cry", que chega 12 de julho. Na passada semana, a banda revelou um novo single do disco.

“Dark Vacay" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e chega depois de "Tejano Blue", o primeiro tema de antecipação do novo álbum.

Na canção, apresentada como uma balada dream pop, Greg Gonzalez recorda um amor de verão. "Esta canção é sobre um romance que tive há alguns anos. Saímos em digressão juntos e tivemos a sorte de ir a todos esses lugares maravilhosos (...) À medida que a digressão continuava, tudo se começou a desmoronar e acabamos por nos separar no final dela", conta o músico.

Os norte-americanos Cigarettes After Sex regressam a Portugal este ano, para um concerto na MEO Arena, no dia 21 de novembro.

Formados em 2008 em El Paso, no estado norte-americano do Texas, só nove anos mais tarde os Cigarettes After Sex acabariam por editar o álbum de estreia, homónimo.