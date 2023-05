Depois de quatro concertos esgotados em Coimbra, os Coldplay seguiram viagem até Barcelona. Esta quarta-feira, dia 24 de maio, a banda britânica deu o primeiro de quatro concertos no Estádio Olímpico Lluís Companys - o grupo volta a atuar nos dias 25, 27 e 28 e os bilhetes estão esgotados.

Na primeira noite na cidade espanhola, a banda contou com convidados especiais. Na reta final do concerto, os Coldplay chamaram a palco os Gipsy Kings, grupo que foi criado em Arles, na França, no final dos 1978.

No pequeno palco instalado no fundo do relvado, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo, dos Gipsy Kings, e Chris Martin começaram por homenagear Tina Turner com uma versão acústica do tema "Proud Mary", um original dos Creedence Clearwater Revival.

Depois da homenagem, os Coldplay e os Gipsy Kings apresentaram "Bamboléo" e "Volare" e, como seria de esperar, as 55 mil pessoas juntaram-se à festa.

Veja os vídeos: