O Festival de Glastonbury 2024 chegou ao fim este domingo, 30 de junho. A edição marcou o regresso dos Coldplay ao festival inglês, para a sua quinta atuação, um recorde para o evento, que este ano também contou com concertos de PJ Harvey, Cyndi Lauper, Janelle Monae, Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, Camila Cabello e Avril Lavigne, entre outros.

O grupo liderado por Chris Martin subiu ao palco principal do evento de Worthy Farm, em Somerset, este sábado, dia 29 de junho. Para o concerto, os Coldplay convidaram vários amigos, como Victoria Canal (no tema "Paradise"), Little Simz ("We Pray"), Femi Kuti ("Arabesque"),Laura Mvula ("Violet Hill") e a cantora palestiniana Elyanna.

Mas a grande surpresa ficou guardada para o final. No encore, a banda chamou a palco Michael J. Fox, que interpretou, à guitarra, as canções "Humankind" e "Fix You".

O concerto da banda britânica arrancou com "Yellow", "Higher Power", "Adventure of a Lifetime" e "Paradise". "The Scientist", "Clocks", "Viva La Vida", "A Sky Full Of Stars" ou "My Universe" também não ficaram de fora do alinhamento.

Para o encore, os Coldplay guardaram "Sparks", "Humankind", "Fix You" e "feelslikeimfallinginlove", o mais recente single.

Veja os vídeos:

Alinhamento:

Yellow

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Clocks

Hymn For The Weekend

Charlie Brown

Viva La Vida

We Pray

Arabesque

Violet Hill

Infinity Sign

Something Like This

My Universe

A Sky Full Of Stars

Encore