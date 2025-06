Quando “se é novo num lugar, há confrontos e inquietações que condicionam a estada nesse novo universo”, por isso o espetáculo é um “manifesto sobre o processo de adaptação de uma mulher num país estrangeiro, a partir de testemunhos das próprias intérpretes e de narrativas recolhidas junto de comunidades locais”, explica o Teatro do Bairro sobre o espetáculo que acolhe.

Em “Cuecas em 8” os bailarinos vão explorando como os diversos sintomas das adaptações, partilhados por mulheres de nacionalidades diferentes, se vão manifestando no espetáculo, acrescenta.

Com conceção e direção artística de Ana Mula, o espetáculo tem interpretação de Carina Hofmann, Irene Manso e Marianna Diroma.

A produção executiva e mediação e Rita Pessoa, desenho e operação de luz de Octavio Gómez, "Cuecas em 8" tem banda sonora original de Blanc Motif e oeração de som de André Leite. No apoio coreografia estão Darya Efrat e Francesca Perrucci.

Paula Barrosa está no apoio à escrito e o registo fotográfico é de Rui Pedro Ribeiro.

O espetáculo resulta de residências artísticas com Companhia Instável, Visões Úteis Associação, AADK Spain — Centro Negra, e conta com apoio institucional da Fundação GDA, Fundação Calouste Gulbenkian, Direção Geral das Artes, Ciclo Palcos Instáveis, Teatro Municipal do Porto, Teatro Circo Murcia.

O espetáculo tem récita única no dia 15, às 18h00.