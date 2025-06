Depois de uma digressão internacional, Fernando Daniel quer continuar a apostar na sua carreira além-fronteiras, sem nunca esquecer os fãs portugueses. O músico esteve à conversa com o SAPO Mag no palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde vai encerrar a era “V.H.Sessions”, com um concerto especial marcado para 21 de fevereiro de 2026. Veja o vídeo.