Depois de esgotar três sessões no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, duas já no próximo dia 18 de janeiro, e uma a 8 de março, Buba Espinho anuncia uma nova sessão, às 18h00, do mesmo dia.

As duas novas sessões vão acontecer no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Para assinalar a data, o artista vai contar com convidados especiais. Nos concertos de 18 de janeiro, o cantor vai receber em palco António Zambujo, D.A.M.A, Bandidos do Cante, Luís Trigacheiro, Os Bubedanas e ainda o Grupo Coral Infantil de Ourique.

"Assumidamente amante do seu Alentejo, que carrega em cada canção, é depois de lançar dois álbuns que Buba Espinho se apresenta ao vivo, em Lisboa, nestes concertos onde vamos viajar pela história da vida do artista. Do berço no Cante Alentejano, passando pelas casas de Fado de Lisboa, até às suas mais recentes experiências musicais", destaca o comunicado.