Depois de encher várias salas do país, Buba Espinho atua na Sala Suggia da Casa da Música, no Porto, dia 8 de junho, às 21h30.

Num concerto intimista, e certamente inesquecível, num dos palcos mais icónicos da cidade do Porto, Buba Espinho irá partilhar com o público temas como “Roubei-te um Beijo”, “O Farol” (que estreou no Festival da Canção), “A Casa” (gravado em conjunto com os D.A.M.A.) ou “Ao Teu Ouvido”, assim como outros temas que fazem parte do seu trajeto artístico.

Buba Espinho é um jovem cantor natural de Beja. Desde cedo que vive e sente a música de raiz intensamente, pela mão do pai, também músico, que lhe transmitiu a importante missão de a preservar.

A relação entre dois patrimónios culturais imateriais da humanidade, o Cante Alentejano e o Fado, sente-se quando o ouvimos e está bem presente neste seu álbum de estreia.

Se o Cante Alentejano surge de pequeno com Buba, o Fado aparece mais tarde, mas de forma natural, como a estética que percebeu que iria cruzar em perfeita harmonia as influências das suas raízes. É aí que decide iniciar a solo uma carreira que está há muito escrita. Faz os seus primeiros concertos a solo, explora a composição e as suas primeiras canções são gravadas. Desde então tem sido convidado regular em espetáculos de grandes nomes da música portuguesa: Rui Veloso, Ana Moura, António Zambujo, Agir, D.A.M.A. e Mariza, entre muitos outros.

De Beja partiu para Lisboa, com passagem pelas mais icónicas casas de Fado da cidade, do Faia à Casa de Linhares, do Clube de Fado à Adega Machado, e daqui para os principais palcos nacionais, com marcantes atuações no Centro Cultural de Belém, festival NOS Alive, no Coliseu de Lisboa, Coliseu do Porto, Casa da Música, Ovibeja, e muitos mais.

Para além de Portugal, Buba trilha ainda uma carreira que se prevê também de sucesso internacional, afirmando-se já no final do ano de 2022 numa digressão pela América Latina (Panamá, Colômbia – Bogotá –, Argentina – Buenos Aires), Uruguai (Montevideo) Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), atuou também a solo em vários países como Inglaterra, Timor, Marrocos, Canadá, Espanha, Áustria, Suíça ou França.

