"DJs Di Guetto Vol. 1” saiu originalmente em 2006, gratuito e em formato digital, com temas dos produtores DJ Marfox, DJ Nervoso, DJ Fofuxo, DJ N.k., DJ Jesse e DJ Pausas.

O coletivo “teve um impacto monumental na cultura jovem da área metropolitana de Lisboa, principalmente a afro-portuguesa e da diáspora lusófona africana”, refere a editora.

Dezassete anos depois, a Príncipe Discos publica, a 4 de agosto, em digital em vinil, uma seleção de 13 dos 37 temas da compilação original e que captam “um espírito, um som e uma pujança; um salto em frente no kuduro original e outros estilos cristalizados que alimentaram as festas de bairro”.

O percurso da Príncipe Discos está ligado à divulgação de muita da música eletrónica afro-portuguesa da última década, feita por músicos, produtores e DJ de Lisboa, em particular dos bairros sociais e periféricos da capital - das duas margens do Tejo -, e cuja identidade passa por África, com a inclusão de kuduro, kizomba e funaná.