Roda de Santo estreia EP homónimo com concerto especial no B.Leza, em Lisboa

O coletivo brasileiro Roda de Santo acaba de lançar o seu primeiro EP de estúdio, homónimo, numa parceria com a editora independente CONCHA. A estreia é celebrada com um concerto de apresentação marcado para amanhã, dia 15 de maio, no emblemático B.Leza, em Lisboa.

Formado em 2021 na cidade de Lisboa, no bar Samambaia, no bairro da Graça, o grupo é composto por artistas brasileiros oriundos do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais: Alvaro Lancellotti, Karla da Silva, Sara Cabral, Juninho Ibituruna e Bartolo. A proposta musical do projeto baseia-se na celebração dos pontos de terreiro — cantigas tradicionais das religiões afro-brasileiras — através de uma abordagem autoral e inovadora, aliando percussões tradicionais, vozes, palmas e batidas electrónicas.

O EP "Roda de Santo", lançado a 9 de maio, inclui quatro faixas originais: "Mojubá", "Vó Benta", "Seu Martinho" e "Caboclinho". Cada canção presta homenagem a diferentes entidades da Umbanda, como Exu, Pretos Velhos, Iemanjá e os Caboclos. Com produção musical assinada por Bartolo e percussão criada por Juninho Ibituruna, o trabalho é fruto de um processo coletivo, destacando-se pela colaboração intensa entre os seus membros.

A gravação contou com participações especiais de Domenico Lancellotti, Joana Egypto e um coro de mulheres do terreiro Ẹgbẹ́ Mẹ́rìndínlógún Ọṣún, reforçando o compromisso do grupo com a representatividade das raízes espirituais afro-brasileiras. Alvaro, integrante do grupo, explica: "Foi natural o convite para o Domenico participar, pois ele também é fundador da Roda Santo, e foi fundamental para a construção estética do projeto. Na faixa "Vó Benta", ele fez o que costumava tocar ao vivo connosco". Sobre Joana, ele complementa: "Joana é da primeira formação da Roda Santo, e sua voz tem o timbre típico de terreiro, com todas as características que encontramos nos discos de macumba". Para a cantora, “a Roda de Santo é um ninho de cantos antigos”.

Roda de Santo estreia EP homónimo com concerto especial no B.Leza, em Lisboa créditos: Daryan Dornelle

O concerto de lançamento, que tem uma duração aproximada de 90 minutos, no B.Leza, promete uma "experiência imersiva, com o palco montado ao centro da sala e o público disposto em roda, recriando o ambiente dos terreiros". O repertório será centrado nas faixas do novo EP, complementado por outras músicas selecionadas de acordo com o calendário litúrgico da Umbanda. Em destaque, um bloco especial dedicado aos Pretos Velhos, cuja celebração ocorre a 13 de maio. A noite contará ainda com convidados como o MC paulista Rodrigo Brandão, o compositor luso-caboverdiano André Xina e a multiartista Joana Egypto.

Após o concerto de Lisboa, a Roda de Santo parte em digressão por outras cidades europeias: Amsterdão, no dia 7 de junho, Roterdão, a 8 de junho, e Londres no dia 11 de junho.

O EP "Roda de Santo" já está disponível nas principais plataformas digitais e em edição limitada em vinil. O concerto de lançamento acontece a 15 de maio, pelas 20h30, no B.Leza, em Lisboa. Os bilhetes estão à venda online.