O DJ e produtor português Stereossauro venceu no passado dia 19 de outubro, em Paris, o Campeonato Mundial DMC na categoria Open. O DMC (Disco Mixing Club) é a mais antiga competição internacional de DJs - começou a disputar-se em 1985 e já deu a conhecer ao mundo nomes como A-Trak, Cash Money, Craze, Mixmaster Mike, DJ Fly e DJ Kentaro, entre outros.

Depois de vencer o campeonato online, onde participaram dezenas de Djs de 20 países, Stereossauro ganhou o acesso à competição presencial, em Paris. Nestas "Olimpíadas do Djing", o produtor voltou a vencer na categoria Open (que tem como objectivo principal a pista de dança) sagrando-se no primeiro campeão mundial desta categoria nas duas modalidades - online e presencial.

"Isto é um sonho muito antigo, um autêntico desejo secreto de uma longa lista de desejos. É uma coisa muito pessoal que só quem acompanha a cena de turntablism é que se calhar sabe a verdadeira importância disto, é histórico", celebra o artista em comunicado.

Para além de Portugal, estiveram também representados na final de 2024 do DMC a Costa do Marfim, a Austrália, a Polónia, a China, a França e as Ilhas Reunião. O painel de jurados era composto por DJs de renome de vários países.