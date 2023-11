O que fazer enquanto se espera por um concerto?

No espetáculo de Taylor Swift em São Paulo, no passado fim de semana, uma fã decidiu partilhar o seu conhecimento sobre a carreira da cantora com os bombeiros. Na conversa, a jovem brasileiro explicou porque é que a artista norte-americana decidiu regravar os seus álbuns.

“Tem um cara, que é o Scooter Braun, que roubou as músicas dela. Isso significa que ela não ganhava dinheiro, ou não ganhava tanto dinheiro quanto deveria, pelas músicas. Daí, o quê que ela fez?", explicou a fã.

O momento foi gravado e rapidamente se tornou viral no TikTok.

Veja o vídeo: