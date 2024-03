Madison Blackband, uma 'swiftie' australiana de 20 anos, não conseguiu bilhetes para os concertos de Taylor Swift em Sydney, mas decidiu ir ouvir as canções nas redondezas do estádio.

No espetáculo do passado dia 25 de dezembro, a cantora norte-americana cantou "Exile" no segmento "surprise songs". À porta do estádio, acompanhada por duas amigas, a jovem fã filmou a sua reação ao ouvir a canção - muitas lágrimas e gritos.

O vídeo foi partilhado no TikTok e tornou-se viral, somando mais de 10 milhões de visualizações.

A reação viral da fã também se refletiu nos 'streams' de "Exile". Segundo a Billboard, no final de fevereiro, as reproduções da canção aumentaram 16% depois da publicação do vídeo.

Veja o vídeo: