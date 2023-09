Cerca de 20 crianças de bairros sociais de Gaia vão participar em `workshps´ musicais, interagir com músicos e assistir a concertos entre sexta-feira e domingo no festival Gaia World Music, revelou a empresa municipal de urbanismo - Gaiurb.

Os jovens, dos seis aos 18 anos, vão ainda poder participar em atividades culturais que permitem a socialização através da música e em momentos exclusivos pensados para promover o desenvolvimento pessoal e a integração social, referiu a Gaiurb, que se associou ao festival para integrar um programa de inclusão de jovens dos empreendimentos sociais.

O objetivo desta iniciativa passa por incrementar as atividades culturais junto dos jovens dos empreendimentos sociais e estimular o contacto com outras realidades, explicou.

“A participação destes públicos em programas culturais reveste-se da maior importância para o desenvolvimento de novas propostas de programação, possibilitando a aproximação a contextos diversos, enriquecendo experiências pessoais e conduzindo a processos de inclusão social”, sublinhou a Gaiurb.

Na próxima edição do Gaia World Music, a empresa municipal de urbanismo gostaria que alguns dos concertos acontecessem nos bairros para “envolver os mais jovens nesta dinâmica multicultural”.

O Gaia World Music, que decorre no jardim do Morro, na serra do Pilar e no Espaço Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, junta artistas nacionais e internacionais, nomeadamente provenientes de Espanha, França, Cuba, Cabo Verde e Argélia.

Na sexta-feira e sábado, os concertos realizam-se das 16h00 às 23h00, num total de quatro por dia, e no domingo acontece apenas um às 15h00.