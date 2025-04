Cinco anos depois do último lançamento, os Cut Copy estão de volta com música nova. Esta quarta-feira, dia 23 de abril, a banda australiana lançou o single "Solid" e o tema (lado B) "A Decade Long Sunset" nos serviços de streaming de músicas.

As canções farão parte do próximo disco dos Cut Copy, o sucessor de "Freeze, Melt".

“Escrevi 'Solid' como um lembrete para mim próprio de que tudo vai correr bem, mesmo quando a vida parecer virada do avesso e parecer não haver saída. Espero que, de alguma forma, ela possa dar um empurrão a outras pessoas na direção dos seus sonhos. Aguenta firme… manter-nos-emos firmes", confessou o vocalista Dan Whitford.

Nas redes sociais, os novos temas o grupo têm sido elogiados pelos fãs, que aguardam a chegada do sétimo disco de estúdio do grupo australiano.

Os Cut Copy tornaram-se uma referência da cena eletrónica australiana com a sua fusão de synth-pop, new wave e indie dance. O grupo ganhou projeção internacional com o álbum "In Ghost Colours" (2008), impulsionado pelos êxitos "Lights & Music" e "Hearts on Fire", dois dos seus temas mais emblemáticos.

Em 2011, voltaram a conquistar público e crítica com "Zonoscope", que incluiu o single "Need You Now" e lhes valeu uma nomeação para um Grammy.