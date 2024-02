Selena Gomez lançou esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, "Love On", o o primeiro single do sucessor do álbum "Rare".

O tema é apresentado como um hino pop, inspirado no período que Selena Gomez passou em Paris no ano passado. "Ao longo da letra, Gomez enfatiza o estilo de vida parisiense e a emoção de partilhar um novo amor", resume a Universal Music.

A canção foi produzido por The Monsters & Strangerz e Isaiah Tejada. Já o videoclipe ficou a cargo do realizador francês Greg Ohrel - veja aqui.