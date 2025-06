Os D.A.M.A juntaram-se a Ágata para uma nova versão de "Sozinha", tema editado pela cantora em 1988 e um dos maiores sucessos da sua carreira. A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming e sucede ao single "Terra da Maria".

A nova versão da canção de Ágata contou com produção de M1ke (Miguel Coimbra) e Alencis, e mistura e masterização de Tom Enzy.

"Quero partilhar convosco uma música muito especial: 'Sozinha'. Foi um tema que sempre me tocou profundamente… e senti que merecia uma nova vida. Por isso, convidei os D.A.M.A para esta nova versão — e eles disseram logo que sim, com todo o coração. Foi um encontro de gerações, mas acima de tudo, um encontro de emoções. Gravámos com entrega, verdade e respeito pela essência da canção. O resultado está aí... e espero que vos toque tanto como nos tocou a nós. Com todo o meu carinho", sublinha Ágata.

Em comunicado, os D.A.M.A explicam que a "história deste acontecimento é simples". "Um dia, recebemos uma mensagem inesperada da Ágata, que teve a amabilidade de nos convidar para cantarmos com ela um tema na celebração dos seus 50 anos de carreira no Casino Estoril. Retribuímos o convite com outro — que viesse ao nosso estúdio, para a podermos conhecer pessoalmente — e, como pessoas de mente aberta que sempre fomos, quando sentimos a energia de quem está à nossa frente, vamos e fazemos, sem ideias preconcebidas nem limitações", recordam.

"50 anos não são 50 dias e, nesse sentido, a Ágata é um ícone que marcou gerações. Para nós, é também um privilégio poder fazer parte da sua história — e fazê-la parte da nossa. Nem sempre o momento na carreira dos artistas permite que se façam colaborações inusitadas, mas, no projeto em que estamos imersos agora — com o EP que temos vindo a trabalhar há mais de um ano —, com tanta inspiração popular, esta é uma colaboração que encaixa como uma luva. Estamos muito felizes de, ao final de 13 anos de carreira, ainda continuarmos a ter coisas novas e diferentes de tudo o que já fizemos até hoje — e que nos motivam a continuar, com o ânimo do início, sempre fiéis à nossa essência, agora com mais experiência e confiança nas pessoas/artistas que somos", remata a banda.