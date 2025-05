Os D.A.M.A estão a preparar a segunda parte de "Canções Bonitas Em Português". Esta terça-feira, 20 de maio, a banda revelou "Terra Maria", o primeiro single do novo EP, com edição prevista para o final de 2025.

"Terra da Maria" é um tema original de Roberto Leal que a banda lisboeta "reinterpreta e apresenta com uma nova roupagem, após um desafio feito pelo filho do icónico cantor luso-brasileiro", explica o comunicado. Para Rodrigo Leal, "ter uma Versão dos D.A.M.A, de um tema icónico do Roberto Leal, é simplesmente maravilhoso"

"Foram 55 anos de carreira, e mais de 30 milhões de discos vendidos, mas pela primeira vez a história do meu pai em Portugal tem um novo capítulo. Estamos virando do avesso, estamos a levar para as novas gerações algo que elas não conhecem. Algo que está lá atrás em 1978, mas que agora ganha uma vida nova", destaca o filho do artista brasileiro.

Em comunicado, os D.A.M.A recordam que "o Rodrigo Leal (filho do Roberto) e a sua filha vieram ao nosso estúdio para nos convidar a participar no álbum 'Vira do Avesso', uma homenagem às canções e legado do Roberto Leal": "Obra do universo, a sua vinda ao estúdio coincide com o tempo em que estamos a criar o nosso novo EP, que tem como base as raízes rítmicas e melódicas do Norte do país. Passámos a tarde a ouvir músicas e histórias do Roberto, pela boca e coração do seu filho e da sua neta".

"Pouco tempo depois, estamos em Ponte de Lima, nos estúdios do Kooper (coprodutor da canção, juntamente com o Meoli), e nessa mesma noite criámos a nossa versão desta canção", lembra a banda. "Roberto Leal foi um Homem que uniu Portugal e Brasil com voz, coração e ritmo. Conseguiu isso porque se manteve fiel às raízes minhotas da sua nascença e teve a ousadia de lhes dar a sua identidade. Também nós, D.A.M.A, estamos num caminho de descobrir, sentir e dar voz às raízes da cultura musical lusófona. Desta vez, foi a canção que veio ter connosco. Estejas onde estiveres, Roberto, esperamos que sintas e dances ao som da nossa versão desta bonita canção que tu e a Márcia escreveram", rematam.