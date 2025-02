Na véspera de subirem ao palco do MEO Arena, em Lisboa, os D.A.M.A editam esta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o tema "Há-de Ser". A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"'Há-de ser' foi uma canção que veio ter connosco no fim de 2024 pelas mãos do nosso amigo e compositor Dinis Mateus. Mal ele nos mostrou a canção no nosso estúdio, sentimos que a mensagem e intenção da música veio de encontro ao nosso momento conjunto e individual", conta Kasha, em comunicado.

Segundo o músico, o tema é "um olhar sobre as nossas inquietações e a esperança intrínseca que haverá sempre bonança para qualquer uma das nossas tempestades. "Os quatro, juntamente com o Sebastian Crayn, co-produtor, unimos espíritos para dar a esta canção, a energia e identidade D.A.M.A", explica.

"É a primeira canção do ano, com uma mensagem de esperança para o futuro e, também, com a consciência de que o destino estará nas nossas mãos e será também, ele, fruto das nossas escolhas", remata Kasha.

A canção tem um retrato visual produzido pela One Movie com realização de Patrícia Santos e direcção criativa de Miguel Cristovinho - veja aqui.