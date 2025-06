Daniela Mercury vai abrir em 5 de julho o Agitágueda, festival com 23 dias de concertos e eventos, que espera receber mais de um milhão de visitantes, num investimento de 1,1 milhões de euros, anunciou a organização.

Com um programa artístico diversificado e de entrada livre, numa Águeda colorida com chapéus-de-chuva e animada por estátuas vivas, o evento é descrito como um festival para as famílias.

Além de Daniela Mercury são destaques do cartaz Fernando Daniel (dia 11), Jorge Guerreiro (dia 15), Diogo Piçarra e padre Guilherme (dia 19), Quinta do Bill (DIA 20), e os Delfins (dia 26), encerrando o festival com um espetáculo pirotécnico.

“O Agitágueda já está noutra dimensão”, considera o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, historiando que “há alguns anos Águeda não tinha componente turística forte e hoje é anfitriã de multidões, com o chapéu-de-chuva colorido como imagem de marca”.

Vão estar pendurados mais de cinco mil chapéus-de-chuva multicolores pelas ruas, num festival que tem também a arte urbana como componente, e pequenos eventos, envolvendo cerca de 36 associações locais.

Na edição de 2024 foram identificadas 61 nacionalidades de origem entre os 940 mil visitantes, o que leva Jorge Almeida a dizer que “Águeda é cada vez mais uma cidade do mundo e o AgitÁgueda contribui para isso”.

“A edição de 2025 “vai continuar a rampa de crescimento que tem seguido desde a primeira edição”, vaticinou o autarca, na apresentação do festival.

Edson Santos, vice-presidente da autarquia que tem estado envolvido diretamente na organização, diz que “a expectativa é sempre muito alta, sendo essa também uma responsabilidade do Município”, já que é um evento “participado por toda a cidade”.

“Tem um impacto fantástico e por cada euro investido há um retorno de 6,5%, o que quer dizer que vai gerar cerca de oito milhões de euros na economia local e não só, porque a hotelaria e restauração dos concelhos vizinhos também beneficiam”, disse, reportando-se a um estudo realizado para a autarquia sobre o impacto do festival.