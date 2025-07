A edição 2025 do AgitÁgueda arrancou a 5 de julho e segue até dia 27. A arte urbana, com projetos e instalações ímpares, associada a um cartaz musical eclético são os ingredientes perfeitos para 23 dias de festa.

Iniciativas como ‘Concurso de Chapéus’, ‘Estátuas Vivas’, ‘Bodypainting’, e ‘Carnaval Fora d’Horas’, entre muitas outras agendadas para estes dias especiais, prometem pôr Águeda a mexer.

O programa musical, depois de ter acolhido Daniela Mercury, no dia inaugural, passa por nomes como Fernando Daniel, no dia 11; Plutónio, no dia 12; ProfJam e Badoxa, no dia 18; Diogo Piçarra, no dia 19; Wet Bed Gang, no dia 25; Delfins, no dia 26; e Cutting Crew, no dia 27, entre muitos outros convidados, que preenchem o calendário de todos os dias do evento.

Animação de rua, concertos íntimos, praia fluvial, comboio turístico, feira de artesanato e o Agitakids são outras das propostas do AgitÁgueda. O evento integra ainda a ‘Festa no Parque’ e o ‘Festival i!’.

De entrada livre, passear pelas ruas da cidade, nestes dias, promete uma surpresa em cada esquina e uma aventura em cada recanto.