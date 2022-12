Para fechar o ano, a equipa do SAPO Mag escolheu 22 das melhores canções portuguesas que ouviu em 2022.

A playlist, que se encontra disponível no Spotify, vai do fado à pop, da eletrónica ao rock, de heranças da música tradicional portuguesa ou africana, de temas de artistas consagrados a revelações.

Cláudia Pascoal, Ana Moura, Carolina Deslandes, Ivandro, Dura Mater, Carolina de Deus, A garota não, Marco Rodrigues, Márcia, Throes + The Shine, Fado Bicha ou Mirror People estão entre os nomes em destaque que ajudaram a contar a história da música portuguesa ao longo dos últimos meses.

Playlist SAPO Mag:

Cláudia Pascoal - Eh Para a Frente, Eh Para trás

Ana Lua Caiano - Sai Da Frente, Vou Passar

Fado Bicha - Fogo na casa

Mirror People - Gud Times

Pal+ - Desire

Throes + The Shine - Mana Diala

Pongo - Amaduro

Dura Mater - Amor Em Código

A garota não - A Grande Máquina

Márcia - Já Passou da Hora

serge fritz - Brava

The Gift - O Regresso

Marisa Liz - Guerra Nuclear

Ana Moura - Agarra Em Mim (feat. Pedro Mafama)

MARO - we've been loving in silence (ao vivo no Sonastério)

Marco Rodrigues - Amar Para Sofrer

Ivandro - Lua

Carolina de Deus - Querido Futuro Namorado

Carolina Deslandes - Vai Lá

Bárbara Tinoco - chamada não atendida

Joana Almeirante - A Tua Namorada

Pedro Abrunhosa - Que O Amor Te Salve Nesta Noite Escura (ao vivo)