Entre revelações e nomes instituídos, a música nacional já deixou várias canções a fixar ao longo do primeiro semestre de 2024.

A renovação da tradição praticada por Ana Lua Caiano, EVAYA ou Emmy Curl, as crónicas urbanas de Dillaz ou Bispo, a pop eletrónica dos Micro Audio Waves, margô ou Girls 96 e a nova música de intervenção segundo os Cara de Espelho, Fado Bicha ou Filipe Sambado são alguns dos exemplos que a equipa do SAPO Mag juntou numa playlist de 30 temas, que pode ser ouvida abaixo.

Filipe Karlsson, Nininho Vaz Maia, Carolina Deslandes, Joana Espadinha, S. PEDRO, Branko, Throes + The Shine, Latte, Stereossauro e Club Makumba, entre outros, também fazem parte da seleção de canções surgidas entre janeiro e junho.

Playlist SAPO Mag:

Cara de Espelho - Dr. Coisinho

Ana Lua Caiano - Cansada

Dillaz feat. Plutónio - Alô

Branko feat. Teresa Salgueiro - Cinzas

HADESSA - Queimar Tudo e Recomeçar

Throes + The Shine - Massacre

Bispo feat. Julinho KSD - Contra Probabilidades

Stereossauro feat. Ricardo Gordo - Balada para PoSAT-1

EVAYA - florir

João Caetano - Fado Loucura

Fado Bicha - Dar de beber à desventura

Filipe Sambado - Bastonada nos Dentes

MAQUINA. - denial

Club Makumba - Tugareg

emmy Curl - Senhora do Almortão

Nininho Vaz Maia - Calon

Filipe Karlsson - Compromisso

Maninho feat. Marisa Liz - Garota

Afonso Dubraz - Lado Certo Para Errar

Lázaro feat. Rita Rocha - Flores

Carolina Deslandes - Como É Linda

Joana Espadinha - Álibi

margô - depois

Micro Audio Waves - The Day We Left Earth

Girls 96 - Ainda Importa

Mizzy Miles feat. Van Zee e Bispo - Bênção

Latte - E se fores por aí

Luís Trigacheiro - Era Noite de Lua Cheia

Tiago Bandeira - Até já

S. PEDRO - Tens-me à Mão