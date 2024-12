Entre revelações e nomes instituídos, a música nacional deixou várias canções a fixar ao longo de 2024.

A renovação da tradição praticada por Ana Lua Caiano, EVAYA ou Emmy Curl, a pop eletrónica dos Micro Audio Waves, Quadra ou Girls 96, o fado de Carminho ou Jonas, a nova música de intervenção segundo Homem em Catarse ou Cara de Espelho e os retratos bem humorados de Ana Bacalhau com Cláudia Pascoal ou David Bruno são alguns dos exemplos que a equipa do SAPO Mag juntou numa playlist de 40 temas, que pode ser ouvida abaixo.

Lena D'Água, Fidju Kitxora, Virgem Suta, Filipe Karlsson, Joana Espadinha, S. PEDRO, Branko, Throes + The Shine, Stereossauro, Luís Trigacheiro, Mt. Roshi e Club Makumba, entre outros, também fazem parte da seleção de canções.

Playlist SAPO Mag:

Homem em Catarse - Hipoteca

Miss Universo - Ser Português

Ana Bacalhau & Cláudia Pascoal - Imperial é Fino

Lena d'Água - Chá

Virgem Suta - Bom rapaz

Quadra - Que será de mim

David Bruno - SUPERXXXTILO

Extrazen feat. Herlander e Odete - HOLLYWOOD

Dillaz feat. Plutónio - Alô

Throes + The Shine - Massacre

Fidju Kitxora - Tonito cre bai

Club Makumba - Tugareg

MAQUINA. - denial

Galgo - Vapor

Filipe Karlsson - Compromisso

Mt. Roshi - Advogados do Diabo

Miguel Luz - Amor de Ganga

Cassete Pirata - A Rotina

S. PEDRO - Tens-me à Mão

Carminho - Deixei a minha casa - Alexandrino da ponte

Jonas - Mouraria Moirama

Bandidos do Cante - Amigos Coloridos

Luís Trigacheiro - Era Noite de Lua Cheia

Cara de Espelho - Dr. Coisinho

Joana Espadinha - Álibi

INÊS APENAS & IRMA - Se Ao Menos

Branko feat. Teresa Salgueiro - Cinzas

EVAYA - florir

Emmy Curl - Senhora do Almortão

Ana Lua Caiano - Cansada

HADESSA - Queimar Tudo e Recomeçar

Stereossauro feat. Ricardo Gordo - Balada para PoSAT-1

Mizzy Miles feat. Van Zee e Bispo - Bênção

Lázaro feat. Rita Rocha - Flores

Bárbara Tinoco - Ela não sabe, pois não?

margô - depois

Micro Audio Waves - The Day We Left Earth

Girls 96 - Ainda Importa

Meses Sóbrio - Cocosom

Veelain - Movement 3