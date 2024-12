Depois da revisitação de 40 canções portuguesas a guardar, recordamos o melhor que ouvimos nos últimos meses da nova música internacional.

Não será novidade assinalar que, no campeonato da pop, 2024 foi o ano do tão mediático quanto aclamado "Brat", de Charli xcx (e das inúmeras colaborações e remisturas que o sucederam), da revelação Chappell Roan (ainda que o seu álbum de estreia tenha sido editado em 2023), da consagração de Sabrina Carpenter e de passos seguros de Billie Eilish ou Dua Lipa.

Noutro comprimento de onda, os últimos meses testemunharam os regressos de veteranos como Manu Chao, The The, Tindersticks ou Franz Ferdinand, a aventura a solo de Kim Gordon (ex-Sonic Youth) ou mais incursões bem-sucedidas de Trent Reznor de Atticus Ross (dos Nine Inch Nails) nas bandas sonoras (sobretudo na dos filmes "Challengers" e "Queer", ambos de Luca Guadagnino). Jamie xx, Confidence Man, KOKOKO! e Boo injetaram ritmo nas pistas de dança.

Parcels (com a portuguesa MARO), Taylor Swift, Raye, Allie X, Cigarettes After Sex, Still Corners, Ariana Grande, Goat Girl, Karol G, Cassandra Jenkins, FLO e Los Bitchos são outros nomes da seleção de 40 temas que pode ser ouvida abaixo.

Playlist SAPO Mag:

Billie Eilish - CHIHIRO

Boo - Hyper Feminine

Charli xcx feat. Troye Sivan - Talk talk featuring troye sivan

Allie X - Off With Her Tits

Dua Lipa - These Walls

Jamie xx feat. Romy & Oliver Sim - Waited All Night

Confidence Man - 3AM (La La La)

Franz Ferdinand - Night Or Day

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Poppy Jean Crawford - Glamorous

Kim Gordon - I'm a Man

Mauvais Sang - Modèle

Kassie Krut - Reckless

N*JOY - Morph Me

Cigarettes After Sex - Hideaway

Cassandra Jenkins - Delphinium Blue

Julia-Sophie - numb

Trent Reznor and Atticus Ross - Compress / Repress

COMA - Hideout

Taylor Swift - loml

Shawn Mendes - Heart of Gold

Parcels feat. MARO - Leaveyourlove

Sabrina Carpenter - Juno

Los Bitchos - Don't Change

KOKOKO! - Mokili

RAYE - Genesis.

KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido

Manu Chao feat. Laeti - Tu Te Vas

Noporn & Jup do Bairro - Noite Triste

FLO - Walk Like This

Ariana Grande - we can't be friends (wait for your love)

Gracie Abrams - That’s So True

Benson Boone - Beautiful Things

Fat Dog - Running

Tristwch Y Fenywod - Blodyn Gwyrdd

Mabe Fratti - Enfrente

Still Corners - Lose More Slowly

The The - Zen & the Art of Dating

Tindersticks - Always a Stranger

Goat Girl - Wasting