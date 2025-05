Já são conhecidos os horários dos concertos da edição de 2025 do MEO Kalorama. O festival regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 19, 20 e 21 de junho.

Com as portas a abrirem todos os dias às 16h00 e a fecharem às 3h00, é o projeto Kriativu Jam, com a curadoria de Chelas é o Sítio, que vai fazer soar os primeiros acordes no recinto. O principal palco do festival continua a sua programação no dia 19 com o português David Bruno, Father John Misty, que regressa a Portugal com música nova na bagagem, Pet Shop Boys, uma das principais atrações desta edição, e ainda um concerto especial dos The Flaming Lips, que sobem a palco para apresentar o álbum "Yoshimi Battles The Pink Robots", editado em 2002.

Já o Palco San Miguel será inaugurado por Capital da Bulgária, às 17h40. Pelas 19h30, segue-se mais um projeto português, desta vez os Cara de Espelho, supergrupo que reúne músicos de Deolinda, Gaiteiros, A Naifa, Ornatos Violeta e They’re Heading West, e às 21h30 sobe a palco Sevdaliza, dona de “Alibi”, um dos grandes hits de 2024. A encerrar o primeiro dia de festival no Palco San Miguel está L’Impératice.

HORÁRIOS:

No dia 20 de junho, o Palco MEO arranca com Cíntia, a proposta do projeto Chelas é o Sítio para o segundo dia do festival, e ainda os portuenses Best Youth. Aquele que é o maior palco do MEO Kalorama recebe também neste dia a nova-iorquina Azealia Banks, Scissor Sisters e FKA twigs, headliner do segundo dia de festival.

Do outro lado do recinto, a música alternativa toma conta do Palco San Miguel com uma programação que inclui a britânica Heartworms, MAQUINA., Boy Harsher e ainda Róisín Murphy.

No último dia de festival, o Palco MEO abre com Carla Prata, a quem se segue jasmine.4.t, Noga Erez, Jorja Smith e Damiano David, um dos nomes mais aguardados do festival. Já o Palco San Miguel fica encarregue de receber os portugueses Yakuza, BAGBADNOTGOOD, Royel Otis e o DJ e produtor BRANKO.

No dia 19, o Palco Panorama Lisboa vai receber nove horas de música contínua, asseguradas por Kierastoboy, Olof Dreijer e 2manydjs. No segundo dia de festival, as primeiras batidas ficam a cargo do DJ lisboeta VIEGAS, que abre o palco às 17h00, e a quem se segue Identified Patient, Kelly Lee Owens e Helena Hauff.

No sábado, o palco continua a sua aposta em artistas nacionais e internacionais com Bernardo Vaz, Anish Kumar, Jennifer Cardini, Ryan Elliott e Daniel Avery, que fica encarregue de fechar o palco entre as 00h00 e as 2h00.

Os bilhetes de três dias para o festival MEO Kalorama já estão disponíveis em meokalorama.pt/tickets, Fever, Lojas MEO e locais habituais.