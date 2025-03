Os bilhetes de três dias para o festival MEO Kalorama já estão disponíveis em meokalorama.pt/tickets, Fever, Lojas MEO e locais habituais.

O passe de três dias, que dá acesso a todo o festival, custa 105 euros. Já o Pack Friends, que inclui seis bilhetes pelo preço de 5, tem o valor de 525 euros.

"A caminho da quarta edição, o festival volta a estar centrado na consciência ambiental, na inclusão e diversidade e na conexão entre pessoas e culturas, para criar um ecossistema estimulante e multicultural onde todos se sintam bem-vindos, respeitados e envolvidos na celebração da música e da criatividade", destaca a organização em comunicado.

Pet Shop Boys, FKA twigs, Damiano David, Jorja Smith, Azealia Banks, Father John Misty, The Flaming Lips playing ‘Yoshimi Battles The Pink Robots’, L’Impératrice, Róisín Murphy, Scissor Sisters, BADBADNOTGOOD, Boy Harsher, BRANKO, Best Youth, Cara de Espelho, jasmine.4.t, Kelly Lee Owens, MAQUINA., Model/Actriz e Yakuza são os primeiros nomes do cartaz do MEO Kalorama 2025. Em breve, serão anunciadas mais novidades.

O festival realiza-se nos dias 19, 20 e 21 de junho no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

MEO KALORAMA 2025 | 19, 20 e 21 de junho

Parque da Bela Vista, Lisboa

Passe geral: 105€

Pack Friends (6 por 5): 525€

Artistas confirmados: