Na sexta-feira, dia 26 de janeiro, chega a todas as plataformas digitais o novo EP de Marisa Liz, "Mensagens de Amor". Para celebrar o lançamento, ao longo do dia, a cantora vai estar em três estações do Metropolitano de Lisboa entre as 8h00 e as 12h00 - na Alameda, Marquês de Pombal e São Sebastião.

"Aqui as pessoas poderão gravar mensagens de amor para quem mais gostam, ou até para elas mesmas, sendo que essas mensagens vão ecoar nos concertos nos Coliseus e nas redes sociais da artista", explica a Universal Music em comunicado.

"Mensagens de Amor" foi "concebido a propósito dos concertos muito especiais que está a preparar para os Coliseus", acrescenta a editora. No disco, Marisa Liz pretende homenagear algumas das canções da sua vida, bem como intérpretes que muito admira.

O EP vai contar com três versões e um original que falam sobre mensagens de amor. "Nem sempre de amor para alguém, mas para nós, de amor-próprio, de amor pelo outro, de amores que não correm bem", sublinha a cantora.

Marisa Liz sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 10 de fevereiro (esgotado). Já a 24 de fevereiro, a cantora atua no Coliseu do Porto.