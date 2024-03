A final do Festival da Canção RTP está marcada para sábado, dia 9 de março. Na última fase do concurso vão subir a palco 12 canções, mas apenas uma sairá vencedora e irá representar Portugal na edição de 2024 do Festival Eurovisão da Canção.

Silk Nobre, com "Change", terá a missão de abrir a final do concurso. No alinhamento irá seguir-se Rita Onofre, Noble, Buba Espinho, Nena e Iolanda.

A segunda parte das atuações arranca com os No Maka & Ana Maria, Cristina Clara, Rita Rocha, Leo Middea e Perpétua. Já João Borsch, com "... Pelas Costuras", terá a missão de fechar a final do festival.

ORDEM DE ATUAÇÃO: