RAYE, Burna Boy, Loyle Carner e Soulwax estão entre as novas confirmações para a edição de 2024 do MEO Kalorama. Mas há mais: Yves Tumor, Fever Ray, Gossip, dEUS, Filipe Catto, Jalen Ngonda, Olivia Dean, Emmy Curl, Unsafe Space Garden, Bandalos Chinos, Cláudia Pascoal, Luiza Lian e Moonchild Sanelly também vão atuar no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 29, 30 e 31 de agosto.

Os artistas juntam-se aos já confirmados Massive Attack, Sam Smith, LCD Soundsystem, The Smile, Peggy Gou, Jungle e The Kills, entre outros.

A partir de desta quarta-feira,, a comunidade We Are MEO Kalorama já pode adquirir os seus bilhetes diários em exclusivo nas lojas MEO por 65 euros, sendo também a última semana em que os passes de três dias estarão à venda pelo preço promocional de 145 euros, passando a 160 euros no dia 10 abril. A partir dessa data, além das lojas MEO, os bilhetes estarão também à venda em meokalorama.pt

Com mais de metade do cartaz composto por artistas femininas a solo ou em bandas, a terceira edição do MEO Kalorama reforça ainda mais a diversidade, representatividade e inclusão da sua curadoria musical, que além de juntar artistas internacionais e nacionais, consagrados e emergentes, "cria uma experiência musical transversal e surpreendente, cada vez mais norteada pela sustentabilidade social, um dos grandes eixos do festival", destaca a organização.

A superstar nigeriana Burna Boy, que tornou o Afrobeats num fenómeno musical à escala mundial, encerra em festa o terceiro dia do MEO Kalorama, 31 de agosto, com a sua fusão de dancehall, hip hop, R&B e afrobeat. No mesmo dia, RAYE, a grande vencedora dos Brit Awards 2024 - que arrecadou seis dos setes prémios para os quais se encontrava nomeada - apresenta as canções do seu álbum de estreia "My 21st Century Blues".

A estes cabeças de cartaz do último dia do festival e aos já confirmados Yard Act e Ana Moura juntam-se os Soulwax, pioneiros do electro-tecno; Yves Tumor, cujo experimentalismo centrifugador de géneros tanto parte da eletrónica, como soa pós-punk e glam, talvez soul, porque não pop; o sexteto indie-pop argentino Bandalos Chinos; Cláudia Pascoal, a cantora portuguesa e autora de “Nasci Maria”, que apresenta o seu espetáculo “weird-kitsch”; os dEUS, que mantêm com Portugal uma longa história de amor e que, além dos clássicos, deverão apresentar o álbum de 2023 "How To Replace It”; a cantora, compositora e artista visual brasileira Luiza Lian; e a sul-africana Moonchild Sanelly, que canta em xhosa e inglês, e descreve a sua música como “future-guetto-punk”.

Conhecida pela sua voz suave, Olivia Dean, uma das artistas mais nomeadas nos Brit awards 2024, atua no segundo dia do festival, 30 de agosto. Neste dia, em que já se encontravam confirmados os LCD Soundsystem, The Smile, Death Cab For Cutie + The Postal Service, Jungle, Ezra Collective, The Kills, English Teacher, Glockenwise e Nation of Language, atuam também os portugueses Emmy Curl, cantora, compositora e artista visual, e Unsafe Space Garden, banda conhecida pela sonoridade e espetáculos experimentais.

Na abertura da terceiro edição do MEO Kalorama, a 29 de agosto, o MC britânico Loyle Carner apresenta o seu hip-hop introspetivo. No mesmo dia, duas novas confirmações no feminino juntam-se à lista de mulheres, em que já constavam Ana Lua Caiano e Peggy Gou, que prometem virar-nos do avesso com atuações emocionantes: Karin Dreijer com os Fever Ray - o projeto a solo da vocalista dos The Knife - e Beth Ditto com os Gossip - que regressam aos álbuns com “Real Power”. Finalmente, a artista musical e visual trans não-binária brasileira Filipe Catto, e a soul elegante e intemporal do americano Jalen Ngonda reforçam "a sensibilidade e subtileza da programação do primeiro de três dias de fest"a, em que já haviam sido confirmados os Massive Attack, Sam Smith, Overmono e Vagabon.

"Estamos a acompanhar, com entusiasmo a contagem decrescente para o MEO Kalorama, festival que já assumiu o papel de protagonista no encerramento do ciclo de festivais de verão dos portugueses. Embora expectantes para conhecer todas as novidades desta edição, o que agora conhecemos já nos permite afirmar claramente que a marca MEO volta a assinar mais um cartaz de excelência e a oferecer aos festivaleiros o melhor da música, das artes e da sustentabilidade", frisa Luíza Galindo, Directora de Marca e Comunicação do MEO.