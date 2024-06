Qual será a banda sonora para os meses de calor? Na semana passada, o Spotify fez as suas apostas e revelou uma playlist com as canções que prometem tocar em loop durante todo o verão.

Do pop ao hip-hop, a lista de previsões do serviço de streaming conta com temas como "Espresso", de Sabrina Carpenter, "Birds of a Feather", de Billie Eilish, "Sexy to Someone", de Clairo, "Belong Together", de Mark Ambor, ou "I Can Do It With a Broken Heart", de Taylor Swift.

LISTA DE CANÇÕES: