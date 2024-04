Na passada sexta-feira, dia 8 de abril, Conan Gray editou "Found Heaven". O terceiro álbum de estúdio do cantor já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com produção de Max Martin (The Weeknd, Adele, Ariana Grande), Greg Kurstin (Adele, Beck, Sia, Pink) e Shawn Everett (Kacey Musgraves, The Killers).

O disco do artista norte-americano conta com os singles "Alley Rose", "Lonely Dancers", "Killing Me", "Winner" e e "Never Ending Song". Os temas que anteciparam o lançamento do álbum somam quase 130 milhões de reproduções nas várias plataformas.

Em entrevista à revista Billboard, Conan Gray revelou que uma história de amor sem um final feliz foi a grande inspiração para "Found Heaven". O cantor contou à publicação que, depois de voar para Londres para um encontro, recebeu uma mensagem que acabou com o relacionamento. Apesar do desgosto amoroso, o norte-americano confessou que não mudava nada.

"Em todas as coisas que te fazem chorar, nos momentos mais felizes da tua vida e nos momentos mais tristes da tua vida, há uma magia no facto de teres vivido isso", diz Gray. "Passei tantos anos da minha vida escondido no meu quarto, sem fazer nada e com tanto medo de me magoar, de ser rejeitado ou de me sentir mal, que acabei por não aproveitar a vida", confessou.

O artista contou ainda que usa sempre um colar em forma de lágrima, com uma estrela no interior. "Tive o colar sempre no pescoço durante todo o tempo em que estive a fazer este álbum. É [para me lembrar] que preciso de viver a minha vida", rematou.